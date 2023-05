DJ MARKET TALK: BOE pode aumentar restrição quantitativa, cortar taxas em 2024

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, pode aumentar o ritmo de restrição quantitativa em 2024, mas começar a cortar as taxas de juro na segunda metade do próximo ano, dizem analistas do Barclays numa nota. "Um aumento do ritmo de restrição quantitativa ao longo de 2024 não será inconsistente com o nosso cenário base de quatro cortes de 25 pontos base das taxas no 2S de 2024", dizem. O vice-governador do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.