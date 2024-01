DJ MARKET TALK: BOE pode aumentar taxas se inflação não descer em janeiro

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, pode aumentar as taxas de juro nos próximos meses se a inflação do Reino Unido não abrandar em janeiro, diz James Harte, analista de grupo da Tickmill, numa nota. A leitura mais recente da inflação do Reino Unido para dezembro foi mais forte do que o esperado a 4%, dececionando o BOE e consumidores. "As leituras de dezembro sugerem que o ímpeto deflacionista estagnou agora. A implicaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.