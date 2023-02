DJ MARKET TALK: BOE pode começar a cortar taxas até ao final do ano

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve subir as taxas de juro apenas mais uma vez e há a possibilidade de as taxas serem cortadas antes do final do ano, diz o UBS Global Wealth Management. Parece que a vontade de subir as taxas de juro de forma agressiva está a diminuir e o BCE elevou as taxas 50 pontos base para 4,0% esta quinta-feira, embora seja provável mais um aumento dadas as perspetivas de crescimento e inflação do banco ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.