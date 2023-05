DJ MARKET TALK: BOE pode começar a cortar taxas no 4T

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, pode começar a cortar as taxas de juro no quarto trimestre do ano, à medida que as pressões inflacionistas começam a aliviar, diz Kallum Pickering, economista sénior do Berenberg, numa nota. "Depois de subir as taxas para um pico a 4,5%, ou talvez mesmo 4,75%, prevemos que o BOE se mantenha à margem até ao 4T, quando vai começar a cortar cautelosamente as taxas", diz. O ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.