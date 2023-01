DJ MARKET TALK: BOE pode começar a cortar taxas no 4T de 2023

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, pode começar a cortar as taxas de juro no quarto trimestre de 2023 com a queda da inflação e crescimento económico fraco "a permitirem alguns cortes", diz Dean Turner, economista-chefe da UBS Global Wealth Management para a Zona Euro e o Reino Unido, numa nota. Turner prevê que a taxa de juro alcance um pico a 4,25% em março e permaneça aí até ao último trimestre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.