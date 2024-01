DJ MARKET TALK: BOE pode cortar taxas em 100pb em 2024

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, poderá cortar as taxas em 100 pontos base em 2024, diz o economista do ING James Smith, numa nota, um valor mais baixo do que o desconto do mercado de cerca de 140pb em cortes até ao final de 2024, mostram dados da Refinitiv. "Esperamos 100pb de cortes este ano, mas muito depende de quão rapidamente a inflação dos serviços e o crescimento dos salários viram a esquina", diz. Os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.