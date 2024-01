DJ MARKET TALK: BOE pode cortar taxas em 50pb no 1T - MPG

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, pode cortar as taxas de juro em 50 pontos base durante o primeiro trimestre de 2024, diz a gestora de ativos Managing Partners Group (MPG), numa nota. "Foi ridículo o Banco de Inglaterra colocar as taxas tão elevadas", diz o CEO da MPG, Jeremy Leach. A MPG espera um corte de 50 pontos base no primeiro trimestre e espera que a taxa desça para 4% até ao fim de 2024, face aos atuais 5,25%, uma ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.