DJ MARKET TALK: BOE pode cortar taxas, inflação cai mais que o esperado

(DJ Bolsa)-- A descida da inflação do Reino Unido em novembro foi maior que o esperado, o que pode levar o Banco de Inglaterra, ou BOE, a cortar as taxas mais cedo que o previsto, diz Ashley Webb, da Capital Economics, numa nota. O indicador principal de inflação aliviou para 3,9% face a 4,6% em outubro, mais do que a previsão de 4,4% dos economistas. O ritmo mais baixo do crescimento dos preços é notório para o alívio ...