DJ MARKET TALK: BOE pode esperar até setembro para acelerar restrição quantitativa

(DJ Bolsa)-- Alguns investidores esperam que o Banco de Inglaterra, ou BOE, aumente a dimensão da restrição quantitativa em relação aos atuais GBP80 mil milhões por mês na decisão a comunicar às 1100 TMG, mas os analistas do Jefferies dizem que a medida deve ser adiada para setembro. "Esperamos que o CPM [Comité de Política Monetária] discuta o ritmo da QT [restrição quantitativa], mas antecipamos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.