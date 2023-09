DJ MARKET TALK: BOE pode estar entre primeiros bancos centrais a cortar taxas

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve estar entre os primeiros bancos centrais das economias avançadas a cortar as taxas de juro, "tendo em conta a escala do abrandamento doméstico nos últimos meses", refere Tim Graf, diretor de estratégia macro para a região EMEA da State Street Global Markets. O BOE manteve as taxas esta quinta-feira, o que Graf diz ser "compreensível, ainda que um pouco surpreendente"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.