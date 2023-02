DJ MARKET TALK: BOE pode estar perto de fim de ciclo de restrição

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, pode estar perto do fim do ciclo de subidas de taxas de juro após a subida de 50 pontos base para 4,0% esta quinta-feira, diz Rachel Winter, parceira da Killik & Co.. Embora o mercado tivesse descontado a decisão desta quinta-feira, muitos esperavam que o BOE pudesse fazer uma pausa dado que a mais recente leitura da inflação mostrou uma queda, diz. "As boas notícias são que o pico ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.