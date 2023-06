DJ MARKET TALK: BOE pode exagerar na cautela; subida de 50pb pode gerar volatilidade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Comité de Política Monetária, ou CPM, do Banco de Inglaterra, ou BOE, pode ser cauteloso sobre acelerar o ritmo de subidas de taxas de juro esta quinta-feira, uma vez que pode arriscar uma restrição excessiva das condições financeiras, diz Michael Siviter, gestor sénior de portefólios de rendimento fixo da Invesco, numa nota. "Uma subida de 50 pontos base iria surpreender o consenso de expectativas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.