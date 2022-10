DJ MARKET TALK: BOE pode interromper aumentos de taxas no início de 2023

(DJ Bolsa)-- As subidas de taxas de juro do Banco de Inglaterra, ou BOE, devem continuar no curto prazo devido à elevada inflação, mas o banco central pode fazer uma pausa nos aumentos a partir do início de 2023, refere o estratega de rendimento fixo do Barclays Moyeen Islam numa nota. "Com a inflação ainda elevada e o mercado de trabalho a continuar restrito, não esperamos qualquer recuo na restrição no curto prazo.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.