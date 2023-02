DJ MARKET TALK: BOE pode optar por subida mais reduzida de 25 pontos base em março

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve aumentar as taxas de juro a um ritmo mais lento de 25 pontos base a 23 de março face aos 50 pontos base indicados na orientação de fevereiro, refere a economista do UBS Research Anna Titareva numa nota. "O BOE removeu a referência a uma resposta 'vigorosa' a uma maior persistência da inflação, abrindo a porta a um aumento mais reduzido de 25 pontos base", refere.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.