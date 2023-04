DJ MARKET TALK: BOE pode realizar uma última subida após dados

(DJ Bolsa)-- Os dados acima do esperado do crescimento dos salários e da inflação no Reino Unido esta semana significam que o Banco de Inglaterra, ou BOE, deve subir as taxas de juro em maio, mas essa pode ser a última subida antes de uma pausa, diz a Monex Europe. Os dados desta quarta-feira mostraram que a inflação abrandou menos que o esperado em março, mas "há sinais positivos", especialmente nos indicadores preferidos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.