DJ MARKET TALK: BOE pode respirar após dados dos salários

(DJ Bolsa)-- Os dados mais recentes do crescimento dos salários do Reino Unido dão poucos motivos ao Banco de Inglaterra, ou BOE, para subir as taxas de juro novamente, diz James Smith, economista de mercados desenvolvidos do ING. Os salários cresceram 7,8% nos três meses findos em agosto, um abrandamento face aos três meses anteriores, de acordo com os dados desta terça-feira. Embora os salários ainda estejam a crescer mais rá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.