DJ MARKET TALK: BOE pode subir taxas em 50 pontos base para acompanhar pares

(DJ Bolsa)-- Depois do aumento de 25 pontos base desta quinta-feira, o Banco de Inglaterra, ou BOE, deve subir as taxas de juro em 50 pontos base na próxima reunião para pressionar outros bancos centrais que efetuaram aumentos superiores, refere Hetal Mehta, economista sénior para a Europa da Legal & General Investment Management. "A pressão que o BOE enfrenta vai apenas aumentar a partir daqui à medida que outros bancos centrais ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone