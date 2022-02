DJ MARKET TALK: BOE pode tentar acalmar expectativa de subida de taxas

(DJ Bolsa)-- Os mercados descontam agressivamente várias subidas de taxas de juro este ano e os analistas do ING dizem que os responsáveis do Banco de Inglaterra, ou BOE, podem tentar moderar essas expectativas ao longo de várias intervenções públicas esta semana. Os investidores descontam agora perto de seis subidas de taxas no decorrer de 2022, dizem os analistas, acrescentando que "não ficarão surpreendidos se os responsá... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone