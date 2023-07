DJ MARKET TALK: BOE pode ter de elevar previsões de crescimento salarial

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, poderá ter de aumentar consideravelmente as projeções de crescimento salarial, já que os dados recentes têm revelado de forma persistente subidas dos salários acima das previsões do banco central, refere Robert Wood, economista para o Reino Unido do Bank of America, numa nota. "Os dados dos salários sugerem que o crescimento salarial deve mostrar ser mais persistente do que o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.