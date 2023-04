DJ MARKET TALK: BOE pode ter de reverter taxas "mais cedo e com maior rapidez"

(DJ Bolsa)-- A taxa de referência do Banco de Inglaterra, ou BOE, subiu para terreno de restrição e pode ter de ser cortada mais cedo e com maior rapidez de forma a evitar que a inflação caia significativamente abaixo do alvo de 2%, refere a responsável de política monetária do BOE Silvana Tenreyro. "Espero que o atual nível elevado da taxa bancária exija uma reversão antecipada e mais rápida para evitar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.