DJ MARKET TALK: BOE pode ter de subir taxas em 200 pontos base para ajudar libra

(DJ Bolsa)-- Um aumento de taxas "significativo" de emergência do Banco de Inglaterra, ou BOE, de 200 pontos base ou mais, juntamente com um "corajoso comunicado contra a especulação cambial", podem ser necessários para travar a venda da libra, escreve Piero Cingari, analista da plataforma de investimento europeia Capital.com. A queda da libra -- que colocou a moeda num mínimo recorde contra o dólar na segunda-feira ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.