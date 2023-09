DJ MARKET TALK: BOE pode trazer alívio ao pausar ciclo de subidas das taxas

(DJ Bolsa)-- Outra subida das taxas pelo Banco de Inglaterra, ou BOE, parecia certa, mas os dados melhores do que o esperado da inflação despertaram dúvidas sobre a decisão do banco central na quinta-feira, escreve Danni Hewson, da AJ Bell, numa nota. O crescimento dos preços no consumidor abrandou para 6,7% em agosto, em contradição das expectativas de uma subida. "As notícias de que a inflação continuou a abrandar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.