DJ MARKET TALK: BOE pode ver algo positivo na queda da procura

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra pode ver alguns sinais encorajadores da queda da procura no Reino Unido, um sinal de que as taxas de juro mais elevadas estão a atuar como desejado, diz Paul Dales, economista-chefe da Capital Economics para o Reino Unido, numa nota. O índice de gestores de compras, ou PMI, mostrou que a atividade contraiu em agosto. A atividade mais frágil parece estar a ajudar a diminuir a inflação, um sinal encorajador ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.