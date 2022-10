DJ MARKET TALK: BOE poderá não ser tão hawkish quanto previsto

(DJ Bolsa)--O Banco de Inglaterra, ou BOE na sigla em inglês, não deve precisar de aumentar as taxas de juro de forma tão agressiva quanto o mercado descontou recentemente depois de a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, ter recuado num elemento-chave do seu plano de cortes de impostos não financiados, disseram analistas do RBC. Truss disse que agora vai manter o aumento do imposto sobre as empresas, tendo anteriormente prometido mantê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.