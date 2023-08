DJ MARKET TALK: BOE poderá optar por mais 2 subidas de 25pb

(DJ Bolsa)-- Se os dados económicos favorecerem este cenário, o Banco de Inglaterra, ou BOE, poderá optar por "mais duas subidas de 25pb este ano", escreve Colleen McHugh, chief investment officer da Wealthify, depois de o BOE ter aumentado as taxas em 25pb para 5,25%. O aumento maior do que o esperado do banco central na reunião anterior deu-lhe uma almofada de segurança, permitindo abrandar o ritmo de subidas das taxas, juntamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.