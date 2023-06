DJ MARKET TALK: BOE prepara-se para subida de 25 pontos base; dados exigem mais

(DJ Bolsa)-- Os recentes dados da inflação e do mercado laboral do Reino Unido indicam uma persistência das pressões inflacionistas, o que exige uma subida de taxas de 50 pontos base por parte do Banco de Inglaterra, ou BOE, na quinta-feira, dizem analistas do Bank of America numa nota. Ainda assim, o BOE deve agir de forma mais gradual e subir as taxas em 25 pontos base para 4,75%, dizem os analistas. "Não esperamos uma subida de 50 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.