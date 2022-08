DJ MARKET TALK: BOE protege credibilidade com aumento de 50 pontos base

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu e o Banco de Inglaterra, ou BOE, estão na mesma situação que a Reserva Federal dos EUA, refere Ben Lord, gestor de fundos da M&G Investments. "Se quiserem manter a credibilidade perante a elevada inflação que temos neste momento (que é resultado dos erros de política do ano passado), terão de restringir agressivamente, mesmo que o crescimento abrande e o desemprego suba", diz.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone