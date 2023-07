DJ MARKET TALK: BOE quererá que crescimento dos salários abrande

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, "deve querer ver um alívio dos números do crescimento dos salários antes de poder pensar sobre declarar o fim da luta contra a inflação", diz Ellie Henderson, economista da Investec, numa nota. O crescimento dos salários subiu 7,3% nos três meses até abril e novamente nos três meses até maio, uma dor de cabeça para o banco central numa altura em que tenta ...