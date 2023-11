DJ MARKET TALK: BOE replica tom da Fed

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, adotou um tom semelhante ao da Reserva Federal dos EUA, e a divisão de votos de 6 a 3 esta quinta-feira mostra que a cautela está a aumentar para os bancos centrais fora dos EUA, disse Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado do IG Group. "Embora ainda esteja claro que cortes das taxas estão fora de questão no [futuro] previsível, parece que a fasquia para um outro aumento das taxas aumentou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.