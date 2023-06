DJ MARKET TALK: BOE sinaliza abertura para mais restrição

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, vai aumentar as taxas de juro pelo menos mais uma vez em agosto, sendo improvável que as taxas desçam até ao segundo semestre de 2024, diz Ruth Gregory, vice-economista-chefe para o Reino Unido da Capital Economics, numa nota. O Comité de Política Monetária sinalizou a sua disponibilidade para voltar a aumentar as taxas se as pressões inflacionistas continuarem robustas, considerando o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.