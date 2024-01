DJ MARKET TALK: BOE tem tarefa mais difícil em controlar a inflação do que BCE, Fed

(DJ Bolsa)-- A tarefa do Banco de Inglaterra, ou BOE, de fazer descer a inflação pode ser mais difícil do que a de outros bancos centrais já que a economia tem mais problemas devido ao Brexit, uma maior indisponibilidade da força laboral e disrupções da cadeia de fornecimento, entre outros fatores, referem analistas do Bank of America numa nota. "O Reino Unido será o último dos grandes bancos centrais a começ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.