DJ MARKET TALK: BOE terá discussão acesa após dados da inflação

(DJ Bolsa)-- Depois de a inflação do Reino Unido ter caído em junho, devem verificar-se algumas discussões intensas entre os responsáveis de política monetária do Banco de Inglaterra, ou BOE, antes da próxima decisão de taxas de juro, de acordo com Danni Hewson, responsável de análise financeira da AJ Bell. Desta vez, o banco acertou, prevendo corretamente a leitura principal da inflação de junho, diz ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.