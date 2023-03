DJ MARKET TALK: BOE vê benefícios na criação de uma moeda digital

(DJ Bolsa)-- A criação de uma moeda digital do banco central do Reino Unido seria benéfica para os consumidores, diz o vice-governador do Banco de Inglaterra, ou BOE, Jon Cunliffe. "Trata-se de abrir uma nova fronteira para as pessoas melhorarem os pagamentos e a maneira como o dinheiro é usado nas nossas transações", disse Cunliffe ao Parlamento esta terça-feira. "Podemos configurar pagamentos até certo ponto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.