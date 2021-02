DJ MARKET TALK: BOE/Haldane vê risco de complacência dos bancos centrais

(DJ Bolsa)-- O economista-chefe do Banco de Inglaterra, ou BOE, Andy Haldane, diz que vê um risco de os banqueiros centrais estarem complacentes sobre uma potencial aceleração da inflação. "Há um risco tangível de a inflação se mostrar mais difícil de domar, exigindo que os responsáveis de política monetária ajam de forma mais assertiva do que está atualmente a ser descontado nos mercados ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

