DJ MARKET TALK: Boeing abaixo dos $200 com quedas no setor aéreo

(DJ Bolsa)-- As ações da Boeing não recuavam para menos de $200 desde fevereiro, mas passaram esse nível esta sexta-feira enquanto os investidores reagem a mais uma vaga de restrições às viagens para lidar com a nova variante do coronavírus. A queda inicial de 7% retirou $8,5mM ao valor de mercado da Boeing. As ações recuam agora 7,8% para $194,23.(doug.cameron@wsj.com; @dougcameron)

