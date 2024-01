DJ MARKET TALK: Boeing atinge alvo de entregas mas enfrenta "riscos descendentes"

(DJ Bolsa)-- A Boeing registou 67 entregas em dezembro, menos duas do que há um ano, embora as 44 entregas de aviões MAX elevem o total de 2023 deste modelo para 387, dentro das previsões revistas em baixa. A suspensão do MAX 9 coloca a esperada aceleração de 2024 em dúvida, com Rob Morris da consultora IBA a identificar potenciais riscos descendentes, embora o modelo represente apenas 5% das entregas agendadas para 2024. As 528 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.