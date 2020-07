DJ MARKET TALK: Boeing avança com detalhes sobre despedimentos

(DJ Bolsa)-- A mais recente lista de despedimentos da Boeing abrange 1.030 trabalhadores, que vão sair da empresa a 28 de agosto, de acordo com os registos de emprego estaduais norte-americanos. Os despedimentos incluem 668 funcionários no estado de Washington, com os restantes 400 distribuídos pelos EUA, incluindo cerca de 50 na Califórnia. Nenhum está identificado na segunda linha de montagem do 787 na Carolina do Sul. A Boeing notificou para despedimento 6.770 ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

