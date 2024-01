DJ MARKET TALK: Boeing deu um passo em frente e dois atrás - Moody's

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Moody's Investors Service diz que a decisão da FAA de permitir que o 737 MAX 9 regresse rapidamente ao serviço é um passo em frente para o programa do MAX, mas o limite ao atual ritmo de produção representa dois passos atrás e é decididamente negativo para o crédito. A Moody's refere que, por enquanto, vai manter o rating de Baa2 e outlook estável da fabricante aeronáutica. Na quinta-feira, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.