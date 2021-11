DJ MARKET TALK: Boeing dispara e supera ganhos da Airbus

(DJ Bolsa)-- As ações da Boeing sobem mais de 5%, superando o ganho de 1,5% da Airbus, que tinha um conjunto mais impactante de novas encomendas a serem anunciados na abertura do Dubai Airshow. Os anúncios da Boeing oferecem mais ganhos de curto prazo, no entanto, dada a enorme carteira de encomendas da Airbus, incluindo outras três linhas para converter aviões comerciais em aviões de carga e negócios adicionais do 777F com a Emirates.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

