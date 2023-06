DJ MARKET TALK: Boeing entrega 50 aviões, mas perde encomendas de cargueiros

(DJ Bolsa)-- O arrefecimento do mercado global de carga aérea deixou um excesso de capacidade, por isso começam a surgir sinais de cancelamento de encomendas depois de uma aceleração dos pedidos e conversões. A atualização da Boeing de maio perdeu uma encomenda de seis cargueiros 777, todos para a Hong Kong International, assim como um 777-300ER. As ações da Boeing recuam 0,3%, cedendo os ganhos verificados depois de ter ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.