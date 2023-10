DJ MARKET TALK: Boeing escolhe motores da Pratt & Whitney para avião de teste

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Boeing escolheu a unidade RTX, da Pratt & Whitney, para fornecer motores para o protótipo de jato X-66, apoiado pela NASA, o que poderá evoluir para uma substituição do 737 na década de 2030. A decisão pode intensificar a concorrência para equipar o novo avião. O 737 está equipado em exclusivo pelo motor Leap, fabricado pela GE e Safran. O motor GTF da Pratt é utilizado nos aviões Airbus A320neo,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.