DJ MARKET TALK: Boeing está focada nas entregas

(DJ Bolsa)-- A Boeing fez uma promessa sobre o cash flow. Os analistas reconhecem que a empresa precisa de mais entregas em vez disso, preferencialmente entregas de aviões que possam voar. A recusa da China de aceitar os novos aviões 737 MAX, a escassez de peças e problemas em converter os aviões que estão parados deixaram as entregas dos modelos de corredor único em 2022 bastante aquém do alvo definido em janeiro do ano passado.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.