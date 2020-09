DJ MARKET TALK: Boeing faz nova promessa sobre avião de reabastecimento

(DJ Bolsa)-- A responsável da unidade de defesa da Boeing, Leanne Caret, prometeu à Força Aérea dos EUA um avião de reabastecimento que "supera todas as expectativas", após uma série de percalços que atrasaram o KC-46A Pegasus em alguns anos face ao previsto, com milhares de milhões de custos excessivos a terem de ser suportados pela fabricante de aviões. A promessa de Caret, numa mensagem de vídeo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

