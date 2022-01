DJ MARKET TALK: Boeing fica bastante atrás da Airbus nas entregas de dezembro

(DJ Bolsa)-- A Boeing entregou 32 aviões de passageiros em dezembro, ficando atrás dos 93 da Airbus, que registou o seu já tradicional aumento de final do ano. O total da Boeing é o segundo mais baixo da era moderna, superando o nível de 2020, mas ficado apenas a metade de 1998, o primeiro ano completo após a fusão com a McDonnell Douglas. As entregas e encomendas recorde de cargueiros são um ponto positivo, embora a Airbus ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

