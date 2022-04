DJ MARKET TALK: Boeing não vai aumentar capital, emitir dívida

(DJ Bolsa)-- O CFO da Boeing, Brian West, refere que a empresa não tem necessidade de proceder a aumentos de capital ou de emitir mais dívida, apesar de a liquidez ter caído para cerca de $12 mil milhões no final do primeiro trimestre. West planeia um evento para investidores no outono, depois de a empresa ter suspendido a maior parte das previsões operacionais e financeiras em meados de 2019. Os comentários da earnings call ajudaram ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

