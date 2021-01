DJ MARKET TALK: Boeing prepara-se para abertura em baixa após acidente

(DJ Bolsa)--As ações da Boeing recuam 3,6% no pré-mercado dos EUA após o acidente fatal que envolve um 737-500 na Indonésia. As ações dos fabricantes de aviões normalmente descem no seguimento de um acidente, com a fragilidade também a atingir os fornecedores. As previsões incertas da Airbus sobre o momento de um aumento de produção também estão a penalizar o setor. (doug.cameron@wsj.com; @dougcameron) ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

