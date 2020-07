DJ MARKET TALK: Boeing recebe encomenda de até $23 mil milhões do Pentágono

(DJ Bolsa)-- A Boeing assegurou um contrato inicial de $1,2 mil milhões da Força Aérea dos EUA para a produção de jatos de combate F-15EX, com o negócio a poder chegar aos $23 mil milhões no futuro. A Boeing tem tentado vender uma versão atualizada do F-15 ao Pentágono há vários anos, tendo inclusive ganho o apoio do Presidente dos EUA, Donald Trump, numa disputa com o F-35 da concorrente Lockheed Martin. (doug.cameron@wsj.com; @dougcameron) ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone