DJ MARKET TALK: Boeing regista primeiro mês sem encomendas canceladas desde 2019

(DJ Bolsa)-- A procura da Boeing de estabilidade no sistema de produção surge num momento em que as desistências de clientes parecem estar a cair. Outubro foi o primeiro mês sem cancelamentos de encomendas desde julho de 2019, tal como não houve acréscimos à lista de encomendas "duvidosas". As companhias aéreas e de aluguer de aviões cancelaram centenas de encomendas do modelo MAX, assim como de dezenas de 787,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.