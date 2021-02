DJ MARKET TALK: Boeing supera Airbus nas entregas em janeiro

(DJ Bolsa)-- A Boeing superou a Airbus pela primeira vez em dois anos, entregando 26 aviões em janeiro contra 21 da rival europeia. As 21 entregas do MAX ficam atrás das 27 em dezembro. Embora haja algumas encomendas em risco, a trajetória do cash flow da Boeing gira em torno das entregas MAX este ano, em vez das encomendas. (doug.cameron@wsj.com; @dougcameron)

