DJ MARKET TALK: Boeing volta a superar desempenho do S&P 500

(DJ Bolsa)-- A recente subida da Boeing depois do dia do investidor fez com que a empresa superasse o desempenho do S&P 500 pela primeira vez desde março. As ações da Boeing estiveram até 25% abaixo do índice no início do verão, mas aceleraram e subiram em quase todas as sessões desde o evento de 2 de novembro. O fraco relatório de entregas de outubro divulgado esta semana foi acompanhado por mais um forte mês ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.